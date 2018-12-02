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Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с Гвоздиком с подозрением на кровоизлияние в мозг

Вчера, 21:21
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У Адониса Стивенсона возникли серьезные проблемы со здоровьем после боя с Александром Гвоздиком

Фото: Skrynnyk Bohdan via Twitter

Экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона после нокаута в бою с Александром Гвоздиком ввели в искусственную кому.

Как сообщил промоутер канадца Ивон Мишель в интервью Le Journal de Montrеal, у боксера подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

"Это дело случая. Это то, что нельзя было просчитать", - сказал Мишель.

По словам промоутера, многое касательно здоровья Стивенсона прояснится в понедельник и во вторник.

Стивенсон проиграл Гвоздику нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением на канвас канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках унесли с ринга.

В воскресенье Мишель сообщил, что Стивенсон находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

После победы Гвоздика в раздевалке поздравил другой украинский чемпион мира - Василий Ломаченко.

Теги:   Нокаут WBC Александр Гвоздик Бокс

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