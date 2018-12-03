03 декабря 2018, понедельник

Стивенсон вышел из критического состояния после боя с Гвоздиком

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Стивенсон находится в контролируемой искусственной коме
Фото: Адонис Стивенсон via Twitter

Стивенсон находится в контролируемой искусственной коме

Состояние экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком изменилось с критического на стабильное.

Об этом сообщил промоутер канадского боксера Ивон Мишель в своем аккаунте в Twitter. По его словам, 41-летний спортсмен находится в контролируемой искусственной коме, что должно облегчить выздоровление.

Стивенсон проиграл Гвоздику нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением на канвас канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках унесли с ринга.

В воскресенье Мишель сообщил, что экс-чемпион мира находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

Позже стало известно, что Стивенсона после нокаута в бою с Александром Гвоздиком ввели в искусственную кому. У боксера было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

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