Стивенсон вышел из критического состояния после боя с Гвоздиком

Состояние экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком изменилось с критического на стабильное.

Об этом сообщил промоутер канадского боксера Ивон Мишель в своем аккаунте в Twitter. По его словам, 41-летний спортсмен находится в контролируемой искусственной коме, что должно облегчить выздоровление.

Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2)