Стивенсон вышел из критического состояния после боя с Гвоздиком

Состояние экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком изменилось с критического на стабильное.

Об этом сообщил промоутер канадского боксера Ивон Мишель в своем аккаунте в Twitter. По его словам, 41-летний спортсмен находится в контролируемой искусственной коме, что должно облегчить выздоровление.

Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 декабря 2018 г.

Стивенсон проиграл Гвоздику нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением на канвас канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках унесли с ринга.

В воскресенье Мишель сообщил, что экс-чемпион мира находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

Позже стало известно, что Стивенсона после нокаута в бою с Александром Гвоздиком ввели в искусственную кому. У боксера было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.