Стало официально известно, с кем и когда проведет следующий бой Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксерском поединке между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, который запланирован на 8 декабря этого года.

Бой состоится в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден, сообщает Top Rank в Twitter. На кону будут стоять сразу два пояса в легком весе - WBA, принадлежащий Ломаченку, и титул WBO, которым владеет Педраса.

