Стало официально известно, с кем и когда проведет следующий бой Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксерском поединке между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, который запланирован на 8 декабря этого года.
Бой состоится в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден, сообщает Top Rank в Twitter. На кону будут стоять сразу два пояса в легком весе - WBA, принадлежащий Ломаченку, и титул WBO, которым владеет Педраса.
#LomaPedraza- Top Rank Boxing (@trboxing) 25 сентября 2018 г.
For lightweight supremacy
Dec. 8th
Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv
Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщал, что свой следующий поединок против победителя боя Рэй Бельтран - Хосе Педраса тот проведет в американском Лос-Анджелесе. По его словам, оба участника этого поединка уже подписали контракт на поединок с Ломаченко. Впоследствии пуэрториканец победил мексиканца и стал чемпионом мира WBO.
Вместе с тем, сам Педраса опроверг наличие соглашения о проведении поединка с украинским чемпионом мира по версии WBA.
Позже Арум заявил о том, что поединок Ломаченко против пуэрториканского чемпиона WBO может быть перенесен с 1 на 8 декабря 2018.
В мае этого года Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях по 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования