Стало официально известно, с кем и когда проведет следующий бой Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксерском поединке между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, который запланирован на 8 декабря этого года.

Бой состоится в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден, сообщает Top Rank в Twitter. На кону будут стоять сразу два пояса в легком весе - WBA, принадлежащий Ломаченку, и титул WBO, которым владеет Педраса.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщал, что свой следующий поединок против победителя боя Рэй Бельтран - Хосе Педраса тот проведет в американском Лос-Анджелесе. По его словам, оба участника этого поединка уже подписали контракт на поединок с Ломаченко. Впоследствии пуэрториканец победил мексиканца и стал чемпионом мира WBO.

Вместе с тем, сам Педраса опроверг наличие соглашения о проведении поединка с украинским чемпионом мира по версии WBA.

Позже Арум заявил о том, что поединок Ломаченко против пуэрториканского чемпиона WBO может быть перенесен с 1 на 8 декабря 2018.

В мае этого года Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях по 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.