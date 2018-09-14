14 сентября 2018, пятница

Стало официально известно, когда и где состоится бой Усик - Белью

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На кону боя будут все титулы Усика
Фото: Александр Красюк via Facebook

На кону боя будут все титулы Усика

Поединок между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк. Он дал понять, что на кону будут все титулы своего клиента: WBO, WBC, IBF и WBA.

В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.

Ранее тренер Белью Дэйв Колдуэлл заявил о том, что соглашение на проведение поединка между его подопечным и украинцем близка к завершению.

Перед этим промоутер британца Эдди Хирн усомнился в возможности проведения поединка между его клиентом и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе из-за обязательств украинца провести защиту титула по версии WBA против россиянина Дениса Лебедева, поскольку Белью хочет, чтобы на кону боя были все титулы Усика.

Вместе с тем, Красюк был убежден, что несмотря на требование Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести поединок против россиянина Дениса Лебедева, бой с британцем состоится.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове