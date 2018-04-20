Стало известно время возвращения Усика к тренировкам

Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александра Усика, сообщил подробности восстановления боксера после травмы.

Как сообщил Красюк в интервью Матч ТВ, Усик ощущал боль в локте с самого начала тренировочного лагеря в Барселоне, и она постоянно усиливалась.

"Он улетел в Барселону в конце февраля, занимался подготовкой, но в какой-то момент ощутил дискомфорт в локте. Потом боль стала невыносимой. Он прошел МРТ, и испанские врачи рекомендовали ему прекратить нагрузки. Он приехал в Киев, мы приняли все необходимые меры, и сейчас он проходит второй этап реабилитации", - сказал Красюк.

Менеджер заявил, что к тренировка Усик должен вернуться в мае, а бой с Гассиевым было бы неплохо провести в июле.

"По прогнозам врачей в середине мая он сможет вернуться к тренировкам. Июль мог бы быть хорошим месяцем для Александра", - сообщил менеджер.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ, хотя команда Гассиева очень этому удивляется.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии.