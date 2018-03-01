Стало известно о прогрессе в переговорах по дате боя Ломаченко - Линарес

Поединок между украинским чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом все-таки может состояться 12 мая 2018 года, но раньше предполагаемого времени.
В комментарии Yahoo Sports промоутер венесуэльского боксера Эрик Гомес сообщил о том, что его команда обсуждает с телеканалом ESPN проведение боя в другое время этого дня так, чтобы тот не наложился на шоу, которое будет показано по телеканалу HBO.
По словам Гомеса, он рад тому, что ESPN открыт к возможному смещению поединка на другое время. В свою очередь, президент промоутерской компании украинского спортсмена Top Rank Тодд Дюбёф выразил надежду, что решение устроит все стороны.
"Нелегко провести бой в такие даты, ведь они настоящее золото, поэтому их не хочется терять. Но мы очень хотим провести этот поединок, и работаем над решением ситуации", - отметил представитель Линареса.
Ранее появилась информация, что поединок украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
Сам Линарес также подтвердил, что проблемой в организации его поединка против Ломаченко остаются дата и телетранслятор боя.
Позже промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум подтвердил, что бой украинца против Хорхе Линареса находится на грани срыва.
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