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Стало известно, когда и с кем Ломаченко проведет следующий бой

Сегодня, 19:23
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Ломаченко будет драться с Комми или Чаниевым в апреле

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер украинского чемпиона мира WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

В интервью Milky Way Sports представитель бойца отметил, что поединок состоится на топовой арене в американском Лос-Анджелесе.

"Да, верно [то, что Ломаченко будет драться с обладателем титула IBF, который должен определиться 2 февраля]. Все правильно", - отметил Арум.

Ранее украинский легковес заявил, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса и в 2019 году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что в 2019 году тот проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс против Энтони Кроллы.

Сообщалось, что свой следующий поединок чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO может провести 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе против обладателя титула IBF, который определится в бою между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевим.

Теги:   IBF WBA WBO Василий Ломаченко Бокс

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