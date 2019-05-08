Стало известно, когда Усик вернется на ринг после травмы Сегодня, 17:54 402 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Усик будет в течение месяца залечивать травму Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Менеджер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александра Усика Эгис Климас сообщил, что после травмы украинец ориентировочно вернется на ринг в сентябре.



В комментарии ESPN менеджер боксера посетовал, что его клиент в течение двух месяцев тяжело работал во время подготовки к бою против Карлоса Такама, но тот сорвался из-за повреждения украинца.

"Конечно, все очень разочарованы, особенно Усик", - добавил Климас.

По словам менеджера украинца, приблизительно месяц тот будет лечить повреждение, тогда как восстановление займет еще месяц-два.

Накануне стало известно, что первый поединок Усика будет перенесен из-за травмы на тренировке.

Бой украинца в супертяжелом весе должен был пройти 25 мая против камерунца Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

