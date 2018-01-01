Стали известны претенденты на бой с Ломаченко - СМИ

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Возможная дата следующего боя Ломаченко - 12 апреля 2019 год

Василий Ломаченко via Instagram

Свой следующий поединок чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может провести 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе против обладателя титула IBF, сообщает ESPN.

Предполагается, что Ломаченко продолжит объединять пояса и встретится с новым чемпионом IBF в легком весе, который определится 2 февраля в американском городе Фриско в поединке между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевим.

Ранее менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил о том, что в 2019 году его клиент проведет как минимум три поединка.

9 декабря украинский боксер единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

После победы над Педрасой Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

Теги:   IBF Василий Ломаченко Бокс

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