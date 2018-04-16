Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев

Александр Усик травмировал локоть перед боем против Мурата Гассиева

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым отложен из-за травмы украинца.

Как сообщает официальный сайт WBSS, украинец повредил локоть во время тренировки. Травму Усика подтвердила независимая медицинская комиссия.

Изначально бой Усик - Гассиев планировалось провести 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия).

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Точная дата пока неизвестна. Право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России.