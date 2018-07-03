Небитый украинский боксер узнал ориентировочную дату чемпионского боя

Гвоздик получит 35 процентов от призового фонда боя со Стивенсоном

Поединок между не знающим поражений украинским временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и канадским обладателем пояса WBC Адонисом Стивенсоном планируется провести 3 ноября 2018 года, сообщает BoxingScene.com со ссылкой на TVA Sports.

По информации медиа, наиболее вероятным местом проведения будет родина соперника украинского боксера, чья команда выиграла промоутерские торги.

Промоутерская компания Стивенсона сделала ставку в 2,1 млн долларов, тогда как сторона Гвоздика - в 1,65 млн. Тем самым по правилам Всемирного боксерского совета (WBC), 65 процентов от призового фонда получит канадец, 35 процентов - украинец.

Стивенсон на профи-ринге выиграл 29 боев при одной ничьей и одном поражении. Гвоздик выиграл все свои 15 боев в профессиональной карьере.

В последнем своем поединке украинец единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Он впервые провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

После этого глава WBC Маурисио Сулейман заявил о том, что Гвоздик будет драться с победителем боя между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком. Его победителем оказался канадец.