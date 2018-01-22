Стала известна дата возвращения на ринг небитого украинского боксера

Александр Гвоздик будет боксировать за звание временного чемпиона мира по версии WBC

Небитый украинский полутяж Александр Гвоздик вернется в ринг 17 марта

Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум в интервью BoxingTalk. Украинец выйдет в ринг в андеркарте чемпионского боя в первом полусреднем весе между Амиром Имамом и Хосе Карлосом Рамиресом. Соперником Гвоздика станет француз Мехди Амар.

"17 марта в Нью-Йорке у нас запланирован вечер бокса, в рамках которого состоится чемпионский бой за титул WBC в первом полусреднем весе между Амиром Имамом и Хосе Карлосом Рамиресом, а также бой за временный титул WBC в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и французом Мехди Амаром", - сказал Арум.

Недавно сообщалось, что Гвоздик проведет поединок против российского чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева в марте 2018 года.

Позже появилась информация о бое против Элейдера Альвареса, но сам кубинец отказался от боя.

Перед этим стало известно, что команда украинца Александра Гвоздика обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить его официальным претендентом на бой против российского чемпиона по этой версии Сергея Ковалева.

Ранее промоутер украинского бойца Боб Арум объявил о том, что его клиент стал обязательным претендентом на поединок против россиянина.