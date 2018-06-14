Стало известно, когда решится судьба боя Усик - Гассиев

Следующий соперник российского чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF Мурата Гассиева станет известен 18 июня.

Как сообщает РИА Новости, в этот день в Москве пройдет специальная пресс-конференция, на которой будет назван не только оппонент, но и дата и место следующего поединка российского тяжеловеса.

Ожидается, что будет названо имя Александра Усика, с которым Гассиев должен встретиться в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором определится абсолютный чемпион мира в хэвивейте.

Накануне промоутер украинца Александр Красюк выразил удивление сообщениям, что американец Эндрю Табити может заменить Усика в бою против Гассиева. Позже сам Усик опроверг слухи о возможной отмене его боя против обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, где он должен пройти, могут передать России.

Сам Усик отказывается драться на территории РФ. По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии. В свою очередь, Гассиев готов провести бой в любом месте. Тренер россиянина Абель Санчес заявил, что поединок запланирован на 21 июля.