21 сентября 2018, пятница

Спарринг-партнер Белью назвал рецепт победы над Усиком

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Тони Белью не является фаворитом боя против Александра Усика

Тони Белью не является фаворитом боя против Александра Усика

Спарринг-партнер почетного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тони Белью Гэвин Макдонелл рассказал, за счет чего британец может победить украинца Александра Усика.

В интервью WBN боксер заявил, что "Бомберу" может хватить одного удара для победы над украинским боксером, поэтому его ни в коем случае нельзя списывать со счетов.

"95% людей смеются, но мы знаем Тони, знаем, чего он стоит, он победит этого парня. Особенно в роли андердога он найдет путь к победе. Искренне верю, что он побьет Усика", - сказал Белью.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

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