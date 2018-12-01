01 декабря 2018, суббота

Состоялась церемония взвешивания боксеров главного боя выходных - видео

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер поспорят за звание чемпиона мира
Фото: Showtime Boxing via Twitter

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер поспорят за звание чемпиона мира

Состоялась церемония взвешивания американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри, которые в ночь с 1 на 2 декабря поспорят за звание чемпиона мира по версии WBC в своей весовой категории.

Как сообщает Вринге, британский боксер оказался тяжелее своего американского оппонента почти на 20 кг - 116,3 кг против 96,4 кг.

Боксеры провели церемонию взвешивания на существенном расстоянии друг от друга, чтобы избежать конфликтов, один из которых состоялся на финальной пресс-конференции перед боем. Уайлдер пришел на взвешивание в черном наморднике.

Оба боксера еще не знают поражений на профи-ринге. В активе Уайлдера 40 побед (39 нокаутом), Фьюри выиграл все 27 боев (19 нокаутом).

Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет в ночь с 1 на 2 декабря по киевскому времени в Лос-Анджелесе. Ориентировочное начало - 5:00.

В 2015 году Фьюри стал чемпионом мира, нанеся первое за 11 лет поражение Владимиру Кличко. Уайлдер на данный момент является чемпионом мира по версии WBC.

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