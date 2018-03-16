Состоялась дуэль взглядов небитого украинского боксера и его соперника - видео

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик, который не знает поражений на профи-ринге, и француз Мехди Амар провели дуэль взглядов накануне очного поединка за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Бой боксеров состоится 18 марта в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden ориентировочно в 5.00 по киевскому времени.

Победитель поединка станет обязательным соперником сильнейшего по итогам боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном и претендентом на титул Баду Джеком, которые выйдут на ринг 19 мая.

В январе промоутер украинца Боб Арум заявил о том, что украинец будет драться с французом Мехди Амаром в андеркарте чемпионского боя в первом полусреднем весе между Амиром Имамом и Хосе Карлосом Рамиресом.

Перед этим стало известно, что команда украинца Александра Гвоздика обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить его официальным претендентом на бой против российского чемпиона по этой версии Сергея Ковалева.

Ранее промоутер украинского бойца Боб Арум объявил о том, что его клиент стал обязательным претендентом на поединок против россиянина.