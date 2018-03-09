Софтбольный матч стал помехой бою Ломаченко - Линарес - медиа

Поединок между украинским чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом может не состояться 12 мая, если телеканал ESPN не перенесет трансляцию софтбольного матча женских команд Юго-Восточной конференции.

Об этом сообщает портал В ринге со ссылкой на журналиста Лэнга Пагмайера из Los Angeles Times. Эту информацию Пагмайер получил от промоутера украинского боксера Боба Арума.

Ранее появилась информация, что поединок украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Сам Линарес также подтвердил, что проблемой в организации его поединка против Ломаченко остаются дата и телетранслятор боя.

Позже промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум подтвердил, что бой украинца против Хорхе Линареса находится на грани срыва.

Впоследствии стало известно, что поединок все-таки может состояться 12 мая 2018 года, но раньше предполагаемого времени.