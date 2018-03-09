Софтбольный матч стал помехой бою Ломаченко - Линарес - медиа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Проведение следующего боя Ломаченко остается под вопросом
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Проведение следующего боя Ломаченко остается под вопросом

Поединок между украинским чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линаресом может не состояться 12 мая, если телеканал ESPN не перенесет трансляцию софтбольного матча женских команд Юго-Восточной конференции.

Об этом сообщает портал В ринге со ссылкой на журналиста Лэнга Пагмайера из Los Angeles Times. Эту информацию Пагмайер получил от промоутера украинского боксера Боба Арума.

Ранее появилась информация, что поединок украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Сам Линарес также подтвердил, что проблемой в организации его поединка против Ломаченко остаются дата и телетранслятор боя.

Позже промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум подтвердил, что бой украинца против Хорхе Линареса находится на грани срыва.

Впоследствии стало известно, что поединок все-таки может состояться 12 мая 2018 года, но раньше предполагаемого времени.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове