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СМИ узнали возможный гонорар Ломаченко за бой против Кэмпбелла

Вчера, 21:05
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СМИ узнали возможный гонорар Ломаченко за бой против Кэмпбелла - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Ломаченко может заработать рекордный гонорар в своей профессиональной карьере

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко может заработать за поединок против британца Люка Кэмпбелла 3 млн долларов, сообщает Sport Arena.

В таком случае, отмечает портал, это будет рекордный гонорар для украинского боксера в его профессиональной карьере. На кону боя будет вакантный титул чемпиона мира WBC.

Ожидается, что Ломаченко выставит на кон и свои чемпионские пояса. Организацией поединка занимается промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн, который также работает с украинцем Александром Усиком.

Несмотря на расхождения сторон по поводу телетранслятора боя, отмечает медиа, стороны должны прийти к компромиссу и заключить контракт на поединок до конца мая. 

Ранее Хирн заявил, что ориентировочно бой за титул WBC между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится в августе на родине последнего в Лондоне или Халле.

Перед этим Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между украинским чемпионом мира WBA и WBO и британцем.

Теги:   WBO WBA WBC Василий Ломаченко Бокс

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