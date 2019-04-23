СМИ узнали, сколько за бой с Усиком заработает Такам Сегодня, 14:33 270 Цей матеріал також доступний українською Карлос Такам via Twitter Бой против Усика принесет Такаму не только деньги, но и шанс стать претендентом на титул Карлос Такам via Twitter

Камерунский боксер Карлос Такам заработает 800 тысяч долларов за поединок против украинского чемпиона мира WBO, WBC и IBF в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщает Sport Arena.



Кроме того, отмечает портал, победа над украинцем поможет 38-летнему супертяжу снова стать одним из претендентов на чемпионский пояс.

Камерунский боксер провел 42 боя на профи-ринге. 36 из них он выиграл, пять проиграл и один поединок свел вничью.

Такам потерпел поражения от француза Грегори Тони, британцев Энтони Джошуа и Дерека Чисоры, россиянина Александра Поветкина и новозеландца Джозефа Паркера.

Усик проведет бой против камерунца 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Украинский чемпион мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) заявлял, что будет драться в супертяжах против Такама с весом 97 кг.

