СМИ узнали, сколько Усик заработает за бой с Такамом Вчера, 20:04 1735 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook В случае победы над Такамом Усик может выйти на ринг против Джошуа осенью Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик заработает более миллиона долларов за дебютный поединок в супертяжах против Карлоса Такама, сообщает Sport Arena.

По информации портала, если украинский боксер победит камерунца, то в дальнейшем его ожидают выгодные в спортивном и коммерческом планах бои в этом дивизионе.

Как отмечает медиа, в таком случае Усик может провести осенью 2019 года поединок с наиболее титулованным сейчас представителем супертяжей Энтони Джошуа.

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Если их поединок состоится, то на его кону будут сразу четыре чемпионских титула британца – WBA, IBF, WBO и IBO, а украинцу причитается на порядок выше гонорар.

Усик проведет бой против камерунца 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Как сообщают медиа, Такам заработает 800 тысяч долларов за поединок против украинского чемпиона мира WBO, WBC и IBF в тяжелом весе.

