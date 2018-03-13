СМИ узнали, когда состоится бой Ломаченко - Линарес

Ломаченко поднимется в легкий вес для проведения боя с Линаресом

Поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 13 мая 2018 года, сообщает ESPN.

По информации источника авторитетного портала, 12 марта стороны договорились о заключении соответствующего контракта. Это означает, что украинец поднимется в легкий вес для встречи с венесуэльцем в ринге.

Телеканал ESPN согласился транслировать бой, начиная с 20.00 по восточноамериканскому времени 12 мая (3.00 ночи по киевскому времени 13 мая).

Поединок состоится в Нью-Йорке на знаменитом Мэдисон-Сквэйр-Гарден. Поскольку промоутерские компании боксеров имеют неприятельские отношения, было опасение, что стороны не договорятся о бое.

На днях стало известно, что командам чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса удалось договориться о проведении поединка.

Ранее появилась информация, что поединок Ломаченко против Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.