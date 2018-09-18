18 сентября 2018, вторник

СМИ узнали, когда и где пройдет бой Ломаченко - Педраса

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Ломаченко будет драться с Педрасой в Нью-Йорке - The Ring
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Ломаченко будет драться с Педрасой в Нью-Йорке - The Ring

Украинский чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке, сообщает The Ring.

Как поясняет авторитетное издание, такое решение было принято в связи с тем, что телеканал ESPN, который транслирует бои боксеров, решил подогнать проведение этого поединка под церемонию награждения лучшему игроку по американскому футболу среди университетских команд. Она также пройдет в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

В июле менеджер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Эгис Климас заявил, что его клиент будет готов выйти на ринг в начале декабря. 

В свою очередь, промоутер украинца Боб Арум сообщал, что свой следующий поединок против победителя боя Рэй Бельтран - Хосе Педраса тот проведет в американском Лос-Анджелесе. По его словам, оба участника этого поединка уже подписали контракт на поединок с Ломаченко. Впоследствии пуэрториканец победил мексиканца и стал чемпионом мира WBO.

Вместе с тем, сам Педраса опроверг наличие соглашения о проведении поединка с украинским чемпионом мира по версии WBA.

Позже Арум заявил о том, что поединок Ломаченко против пуэрториканского чемпиона WBO может быть перенесен с 1 на 8 декабря 2018 года.

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