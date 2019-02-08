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СМИ узнали, когда наиболее вероятно Усик дебютирует в супертяжелом весе

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Команда Усика все еще рассматривает возможность провести бой с Лебедевым

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик наиболее вероятно дебютирует в супертяжелом весе 18 мая 2019-го года, сообщает Ringpolska.

По информации медиа, в этот день он может провести свой бой вместе с поединком чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC Каллумом Смитом в рамках одного шоу в США.

Организовать боксерское событие намерен промоутер Усика Эдди Хирн, который хочет, чтобы оба чемпиона дебютного сезона Всемирной суперсерии дрались в один вечер.

Остается неизвестным, кто будет соперником украинского бойца. Как отмечает издание, командой абсолютного чемпиона мира на эту роль все еще рассматривается российский тяжеловес Денис Лебедев.

Недавно менеджер супертяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес заявил о готовности своего подопечного драться с Усиком.

Ранее команда украинца сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с его соотечественником, супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Позже промоутер Усика Александр Красюк заявил, что среди хороших оппонентов для дебюта в супертяжелом дивизионе остались только россиянин Александр Поветкин и кубинец Луис Ортис, поэтому с вероятностью 70 процентов кто-то из них станет его первым соперником в хэвивейте.

Другой промоутер Усика Эдди Хирн отметил, что тот либо останется в первом тяжелом весе и будет защищать титулы против россиянина Дениса Лебедева, либо поднимется в супертяжелый вес.

Теги:   Александр Усик Бокс

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