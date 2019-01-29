СМИ узнали, когда и где Гвоздик проведет следующий бой Сегодня, 13:48 926 Цей матеріал також доступний українською Top Rank Поединок Гвоздика состоится в американской Филадельфии Top Rank

Украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет добровольную защиту своего титула 30-го марта в США, сообщает Boxingscene.



По информации авторитетного портала, поединок состоится в американской Филадельфии. Кто будет соперником боксера, пока неизвестно.

Недавно непобежденный американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.

Ранее стало известно, что следующим соперником Гвоздика станет победитель боя между шведским боксером Баду Джеком и американцем Маркусом Брауном.

Кроме этого, промоутер Иван Мишель назвал чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, колумбийца Элейдера Альвареса (24-0, 12 КО), одним из потенциальных соперников украинца.



В начале декабря 2018 года Гвоздик победил нокаутом канадского чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира по версии организации.