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СМИ узнали, как Ломаченко делит свои гонорары с отцом

14 мая, 19:30
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СМИ узнали, как Ломаченко делит свои гонорары с отцом - фото

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Ломаченко-младший сам решил делиться половиной своего гонорара с отцом (справа) — медиа

Украинский чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко делит пополам свои гонорары с тренером-отцом Анатолием Ломаченко, сообщает Sport Arena.

Портал отмечает, что обычно в профессиональном боксе, по крайней мере в США, тренер чемпиона получает 10 процентов с гонораров своего подопечного.

Ресурс указывает на то, что иногда наставник получает фиксированную сумму, которая не зависит от гонорара боксера за бой, тогда как распределение 50 на 50 — исключение из правил.

По информации Sport Arena, Ломаченко-младший сам решил делить свои гонорары с отцом пополам и пока что не собирается отказываться от этого.

Анатолий Ломаченко занимался воспитанием сына с шести лет и сыграл главную роль в развитии спортсмена, который стал одним из лучших представителей этого вида.

Ранее СМИ узнали, что за свой следующий поединок против британца Люка Кэмпбелла, на кону которого будет титул WBC, украинец может заработать 3 млн долларов.

Теги:   WBO WBA Василий Ломаченко Бокс

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