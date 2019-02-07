Следующим соперником Гвоздика станет Нгумбу - СМИ
Информационный спортивный портал ESPN сообщает, что следующим соперником украинского боксера Александра Гвоздика станет француз Дуду Нгумбу.
За свою профессиональную карьеру Нгумбу выиграл 38 боев и потерпел восемь поражений.
В последнем своем поединке он победил по очкам Йоанна Конголо.
Сообщается, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.
Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.
Недавно небитый американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.