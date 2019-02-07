Следующим соперником Гвоздика станет Нгумбу - СМИ Сегодня, 01:24 107 Цей матеріал також доступний українською Ringside Дуду Нгумбу Ringside

Информационный спортивный портал ESPN сообщает, что следующим соперником украинского боксера Александра Гвоздика станет француз Дуду Нгумбу.

За свою профессиональную карьеру Нгумбу выиграл 38 боев и потерпел восемь поражений.

В последнем своем поединке он победил по очкам Йоанна Конголо.

Сообщается, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.

Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.

Недавно небитый американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.

