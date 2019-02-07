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Следующим соперником Гвоздика станет Нгумбу - СМИ

Сегодня, 01:24
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Ringside

Дуду Нгумбу

Информационный спортивный портал ESPN сообщает, что следующим соперником украинского боксера Александра Гвоздика станет француз Дуду Нгумбу.

За свою профессиональную карьеру Нгумбу выиграл 38 боев и потерпел восемь поражений.

В последнем своем поединке он победил по очкам Йоанна Конголо.

Сообщается, что поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.

Ранее российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не хотел бы драться с Гвоздиком.

Недавно небитый американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.

Теги:   Александр Гвоздик Бокс

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