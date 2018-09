Скандальный экс-обидчик Кличко получил новый шанс стать чемпионом мира

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который в 2015 году нанес первое за 11 лет поражение украинцу Владимиру Кличко, получил новый шанс вернуть себе звание чемпиона мира.

Как сообщает компания Premier Boxing Champions в своем Twitter, 1 декабря британец сразится за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с действующим обладателем этого титула американцем Деонтеем Уайлдером.

#WilderFury is ON❗️



WBC Heavyweight World Champion @BronzeBomber announces his Dec. 1 @ShowtimeBoxing PPV title fight vs Lineal Heavyweight Champion @Tyson_Fury.



Stay tuned to PBC for more details. pic.twitter.com/c6MNYHx8d2