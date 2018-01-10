Шорты Ломаченко с боя против Ригондо попали в Зал боксерской славы

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Шорты Василия Ломаченко с боя против Гильермо Ригондо вошли в историю
Фото: Top Rank

Шорты Василия Ломаченко с боя против Гильермо Ригондо вошли в историю

Шорты чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко с его поединка против кубинца Гильермо Ригондо попали в Зал боксерской славы

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас на своей странице в Instagram. Бой Ломаченко и Ригондо вошел в историю как бой двух олимпийских чемпионов.

Напомним Ломаченко признался, что победа в титульном поединке над Гильермо Ригондо для него была малозначительной.

9 декабря прошлого года украинский боксер победил кубинского боксера Гильермо Ригондо в титульном бою после того, как кубинец отказался от поединка, сославшись на повреждение левой руки.

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