Шорты Ломаченко с боя против Ригондо попали в Зал боксерской славы

Шорты Василия Ломаченко с боя против Гильермо Ригондо вошли в историю

Шорты чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко с его поединка против кубинца Гильермо Ригондо попали в Зал боксерской славы

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас на своей странице в Instagram. Бой Ломаченко и Ригондо вошел в историю как бой двух олимпийских чемпионов.

Напомним Ломаченко признался, что победа в титульном поединке над Гильермо Ригондо для него была малозначительной.

9 декабря прошлого года украинский боксер победил кубинского боксера Гильермо Ригондо в титульном бою после того, как кубинец отказался от поединка, сославшись на повреждение левой руки.