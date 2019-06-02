Титулованный обидчик Кличко сенсационно проиграл нокаутом — видео Сегодня, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Джошуа проиграл техническим нокаутом в 7-м раунде Reuters/Andrew Couldridge

Чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который победил украинца Владимира Кличко в его последнем бою, потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса нокаутом в Нью-Йорке.

Несмотря на то, что в третьем раунде Джошуа отправил Руиса в нокдаун, соперник нашел в себе силы сделать то же с оппонентом в этой же трехминутке.

Развязка наступила в седьмом раунде, который и стал заключительным, когда мексиканец снова отправил британца на настил ринга.

Джошуа сумел подняться и продолжить поединок, но Руис еще раз отправил его в нокдаун, после которого тот уже не смог оправиться и проиграл техническим нокаутом. После боя проигравший боксер заявил о намерениях провести реванш.

29 апреля 2017-го года в титульном поединке Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде, хотя по ходу боя сам побывал в нокдауне.

После этого украинец объявил о завершении своей спортивной карьеры. Недавно СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг, тогда как соперниками могут стать Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

НВ