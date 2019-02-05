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Российский чемпион мира не хотел бы драться с Гвоздиком

Сегодня, 13:48
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Ковалев заявил, что готов драться с Гвоздиком, "если придется"

Российский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал возможность проведения боя против украинского чемпиона мира WBC Александра Гвоздика.

В интервью Советскому спорту 35-летний боксер отметил, что если им придется драться, то это произойдет, несмотря на то, что они с украинцем - хорошие товарищи.

"Не хотелось бы конечно. Мы – хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег", - предположил Ковалев.

По словам россиянина, с поясом бои продаются намного дороже, а поскольку оба боксера сотрудничают с одним менеджером, то есть и другие чемпионы, поединки с которыми должны быть интересны зрителям.

Сообщалось, что 31-летний Гвоздик проведет добровольную защиту своего титула 30-го марта в США. Кто будет его соперником, пока неизвестно.

Недавно небитый американский боксер Маркус Браун после победы над шведом Баду Джеком стал официальным претендентом на поединок против украинца.

Теги:   Александр Гвоздик WBC WBO Бокс

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Российский чемпион мира не хотел бы драться с Гвоздиком
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