Российский соперник Усика готов драться в Украине

Мурат Гассиев готов боксировать с Александром Усиком хоть на Луне

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF россиянин Мурат Гассиев готов провести бой против обладателя поясов WBO, WBC Александра Усика в любом месте.

Как сообщил российский боксер в интервью Матч ТВ, он хотел бы проведения этого боя в России, чтобы иметь поддержку зрителей, но готов, в случае решения Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), драться и в Украине.

"Если пройдет в Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь. Но, по сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом - и все", - сказал Гассиев.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

Недавно появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии.