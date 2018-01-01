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Российский чемпион мира заявил о готовности драться с Гвоздиком

Сегодня, 15:48
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Бивол считает преждевременным обсуждать бой с Гвоздиком

Фото: HBO Boxing

Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о том, что готов провести бой против украинского чемпиона мира WBC Александра Гвоздика.

Боксер похвалил украинского бойца за победный поединок против Адониса Стивенсона, а также поздравил Украину за еще одного чемпиона мира среди профи, сообщает BoxingScene.

По словам Бивола, он счастлив принять такой поединок, но пока рано говорить об организации боя с украицем.

"Я говорил, что готов объединить титулы. Сейчас я чувствую, что готов к этому. Не имеет значения, кто будет моим соперником, ведь самое главное, что у него есть чемпионский пояс", - добавил россиянин.

2 декабря Гвоздик победил нокаутом чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона и завоевал титул по этой версии. 

Этот успех позволил украинцу подняться на 13-ю позицию авторитетного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Теги:   WBC Александр Гвоздик WBA Бокс

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