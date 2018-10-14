Российский боксер заявил о желании провести реванш с Усиком

Гассиев вернется в ринг в новом году

Российский боксер Мурат Гассиев заявил о желании провести реванш с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

По словам Гассиева, в данный момент он не тренируется уже полтора месяца, так как перенес операцию и проходит курс восстановления. Боксер планирует вернуться в ринг в новом году, сообщает Р-Спорт.

"Сейчас нужно выздороветь, а реванш с Усиком я бы, конечно, хотел провести, и как можно скорее", - заявил Гассиев.

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али. После поражения Гассиев заявил, что готов снова подраться с Усиком в любое время и в любом месте.

Ранее стало известно, что 10 ноября 2018 года в Манчестере Александр Усик проведет бой против британского боксера Тони Белью.