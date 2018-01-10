Российский боксер опубликовал социальную рекламу с украинскими военными - видео

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Сергей Ковалев фотографировался с Василием Ломаченко в футболке с украинским трезубцем
Фото: Сергей Ковалев via Instagram

Сергей Ковалев фотографировался с Василием Ломаченко в футболке с украинским трезубцем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев на своей странице в Instagram опубликовал социальный ролик с украинскими военными

45-секундное видео на странице боксера называется "Люби: відеоролик Єдності". В его сюжетной линии солдаты мирят семейную пару. Сам Ковалев подписал ролик словом uslove (любовь).

????????love #любовь #добро ##люди

Допис, поширений Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Отметим, что само видео появилось в сети еще в декабре на YouTube-канале UATV Channel. Судя по подписи к нему, созданием занималось Министерство информационной политики Украины.

Сам Ковалев ранее уже неоднократно отмечался проукраинскими записями в Instagram. В частности, большую популярность обрело фото россиянина в футболке с Нестором Махно и надписью "Воля або смерть". Также Сергей фотографировался вместе с украинским боксером Василием Ломаченко в футболке с украинским трезубцем.

В последнем своем поединке Ковалев нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского и завоевал вакантный титул WBO. Следующим соперником россиянина может стать еще один украинский боксер - Александр Гвоздик.

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