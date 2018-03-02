Российский боксер о предстоящем бое с Усиком: Буду готов ко всему

Российский чемпион IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев высказался по поводу предстоящего поединка против украинского чемпиона мира по версиям WBC и WBO Александра Усика в финале Всемирной суперсерии (WBSS).

В интервью порталу федерации бокса РФ Гассиев констатировал, что в тяжелом весе победить досрочно может любой боец, а что касается защиты украинца и его тактических особенностей, то он намерен слушать своего тренера и нарабатывать комбинации, а также выполнять то, что он говорит.

"Подойти к бою готовым, самое главное - морально и физически. Выйдем на первый раунд, а потом будем смотреть по обстоятельствам. Я буду готов ко всему", - заверил российский боксер.

28 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец Усик победил латвийца Майриса Бриедиса в Риге и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Его следующий поединок пройдет 11 мая 2018 года в финале WBSS против Гассиева, который в своем полуфинале победил кубинца Юньера Дортикоса.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC и WBO Александр Красюк уверен в победе украинского тяжеловеса.