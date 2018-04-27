Российская сторона о проведении боя Усик - Гассиев в РФ: Приложили все усилия, чтобы он был в Москве

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о том, что его организация сделала все, чтобы поединок украинского чемпиона WBC, WBO Александра Усика против российского обладателя поясов WBA и IBF Мурата Гассиева состоялся в РФ.

Функционер отметил, что ситуация с организацией боя прояснится на следующей неделе, но он пока не готов сказать, где тот состоится, сообщает Спорт-Экспресс.

"Мы приложили все усилия ради того, чтобы он был в Москве. Решения принимает суперсерия. Так что мы просто ждем", - добавил Кремлев.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

Недавно появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии.