Российская сторона о бое Усик - Гассиев: В любом случае будет реванш

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев сообщил о том, что как бы ни завершился финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира в тяжелом весе WBC, WBO Александром Усиком и российским обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым, соперники проведут реванш.

В интервью Спорт-Экспресс функционер заверил, что стороны уже обговорили этот вопрос. По его словам, повторный бой состоится не в России, где пройдет финал WBSS.

"Речь шла о Лос-Анджелесе, но окончательное решение пока не принято. В любом случае, я надеюсь, что в Москве победит сильнейший и никаких скандалов не будет", - добавил Кремлев.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России заявил о том, что финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве.

Сам Усик отказывался драться на территории РФ, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.

Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что финальный поединок между его клиентом и Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится 21 июля в Москве.