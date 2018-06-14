Реванш с Льюисом сорвался из-за его мамы - Кличко

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил о том, что проведению реванша против Леннокса Льюиса помешала мама британского боксера.

В интервью The Ring украинский супертяжеловес выразил убеждение, что победил британца в их поединке, который состоялся в 2003 году, а судьи не позволили ему это сделать, прекратив бой из-за рассечения на лице. По словам нынешнего мэра Киева, после поражения от британца тот пообещал ему реванш.

Кличко добавил, что затем Льюис пригласил его одного к себе в офис, где он оказался не один, а вместе со своей мамой, которая не проронила ни слова, пока они в течение двух часов обсуждали перспективы повторного боя.

Читайте также: Британский боксер назвал братьев Кличко лузерами

"Они оглядели меня взглядом, а мама Леннокса оказалась больше и мудрее... Знаю, что она всегда была в его тренировочном лагере, всегда смотрела его поединки. Я покинул офис, а Льюис позвонил мне и сказал: "Виталий, извини, но я не буду с тобой драться", и я понял его", - отметил украинский боксер.

По мнению Кличко, он не понравился маме британца, и она сказала сыну больше не проводить с ним бой. Вместе с тем, экс-чемпион мира был немного разочарован, что реванш не состоялся, но все-таки благодарен Льюису за шанс проверить свои качества против "лучшего боксера" в его карьере.

Ранее Виталий Кличко стал первым украинским членом Международного зала славы бокса.