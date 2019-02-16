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Промоутер запланировал организовать бой Усика против россиянина Поветкина - СМИ

Сегодня, 13:32
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Александр Усик via Instagram

Усик может дебютировать в супертяжелом весе 18 мая

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн запланировал организовать бой в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина, сообщает ESPN.

Сообщается, что бой может состояться 18 мая в Чикаго (США).

На данный момент менеджеры Усика ведут переговоры с представителями Поветкина о предстоящем поединке.

Если сторонам удастся договориться, то этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.

В своем последнем поединке Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что среди хороших оппонентов для дебюта в супертяжелом дивизионе остались только россиянин Александр Поветкин и кубинец Луис Ортис, поэтому с вероятностью 70 процентов кто-то из них станет его первым соперником в хэвивейте.

Другой промоутер Усика Эдди Хирн отметил, что он останется в первом тяжелом весе и будет защищать титулы против россиянина Дениса Лебедева, или поднимется до супертяжелого веса.

Теги:   Бокс Александр Поветкин Александр Усик

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