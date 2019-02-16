Промоутер запланировал организовать бой Усика против россиянина Поветкина - СМИ
Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн запланировал организовать бой в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина, сообщает ESPN.
Сообщается, что бой может состояться 18 мая в Чикаго (США).
На данный момент менеджеры Усика ведут переговоры с представителями Поветкина о предстоящем поединке.
Если сторонам удастся договориться, то этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.
В своем последнем поединке Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа.
Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что среди хороших оппонентов для дебюта в супертяжелом дивизионе остались только россиянин Александр Поветкин и кубинец Луис Ортис, поэтому с вероятностью 70 процентов кто-то из них станет его первым соперником в хэвивейте.
Другой промоутер Усика Эдди Хирн отметил, что он останется в первом тяжелом весе и будет защищать титулы против россиянина Дениса Лебедева, или поднимется до супертяжелого веса.