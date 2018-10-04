Промоутер Усика выразил желание провести бой украинца в Азии

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил о намерении выйти с украинским боксером на азиатский рынок.

Как сообщил представитель боксера в интервью XSPORT, он считает Азию очень перспективной с точки зрения маркетинга, поэтому он не намерен ограничиваться проведением поединков только в Европе и США.

"Мы обязательной пойдем в Азию, поскольку это очень интересный рынок, в первую очередь, Японию, поскольку там очень ценятся боевые искусства, тем более, ребята в тяжелом и супертяжелом весе", - сказал Красюк.

Следующий свой бой Усик проведет против Тони Белью. На кону поединка, который состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере, будут стоять все четыре титула украинца.

По словам украинца, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.