Промоутер Усика собрался помешать Ломаченко объединить титулы чемпиона мира Вчера, 22:09 1745 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Ломаченко может выйти на ринг против Кроллы вместо объединительного боя Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Один из промоутеров Александра Усика Эдди Хирн намерен организовать бой своего клиента Энтони Кроллы, который является обязательным претендентом на пояс WBA, против Василия Ломаченко, сорвав тем самым объединительный поединок украинца за титул IBF.



В комментарии Sky Sports представитель британского боксера отметил, что не считает правильным позволить чемпиону мира по версиям WBO и WBA драться за пояс IBF без защиты титула WBA, поскольку о той было объявлено заранее.

"Деньги за этот бой можно заработать в Америке. Не верю, что он состоится в Великобритании, но 4 февраля пройдут торги за его проведение", - добавил Хирн.

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Ранее Ломаченко признался, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса, и в 2019 году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.

Недавно промоутер украинца Боб Арум заявил, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.



Позже Арум сообщил, что Ломаченко намерен драться против британца Энтони Кроллы после поединка за титул чемпиона мира по версии IBF.