Промоутер Усика прояснил ситуацию с боем против Такама Сегодня, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Усик ожидает боя в супертяжелом весе Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн дал понять, что поединок боксера в супертяжелом весе против Карлоса Такама, скорее всего, состоится в сентябре.



Как сообщает TalkSport, представитель спортсмена подтвердил, что проведение боя остается в силе, несмотря на его срыв в мае.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама перенесен из-за его травмы на тренировке. Возвращение на ринг планируется в сентябре.

На прошлой неделе Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца соответствующего пояса в тяжелом весе из-за его перехода в другой дивизион.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) сделал соответствующий титул Усика в тяжелом весе вакантным. За бойцом закреплен статус «чемпиона в отпуске», что дает ему право немедленно драться за пояс в случае возвращения в тяжелый вес.

В марте Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила отказ украинца от своего титула из-за перехода в супертяжи. После этого боец перестал быть абсолютным чемпионом мира в данном дивизионе.

