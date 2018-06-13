13 июня 2018, среда

Промоутер Усика прокомментировал слухи о возможной замене украинца в бою против россиянина Гассиева

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Усик готовится к бою против Гассиева на 21 июля
Фото: WBSS via Facebook

Усик готовится к бою против Гассиева на 21 июля

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе WBC, WBO Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что его клиент готовится к бою против российского обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева на фоне слухов о возможной замене украинца на американца Эндрю Табити.

В комментарии порталу Чемпіон Красюк выразил удивление данным сообщениям, признавшись, что также прочитал их в интернете. По его словам, тренер Гассиева дал понять, что соперник готовится к бою с украинцем.

"Пока не могу сказать, откуда взялась такая информация, ведь сегодня мы еще не связывались с организаторами, то есть со Всемирной боксерской суперсерией (WBSS)", - добавил промоутер.

Красюк отметил, что последние две недели команда Усика надеется на определение точной даты и места проведения поединка, в то время, как украинский боксер готовится на 21 июля, как предполагалось изначально.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинцаСообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, где он должен пройти, могут передать России.

Сам Усик отказывается драться на территории РФ. По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии. В свою очередь, Гассиев готов провести бой в любом месте. Тренер россиянина Абель Санчес заявил, что поединок запланирован на 21 июля.

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