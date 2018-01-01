Промоутер Усика оценил вероятность боя против экс-лучшего боксера мира Вчера, 22:57 66 Цей матеріал також доступний українською Усик может провести бой с Уордом Фото: K2 Promotions

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк оценил перспективы боя абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика против бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.

По словам Красюка, поединок Усика против Уорда мог бы стать одним из лучших в году и привлечь большое внимание американской публики, но пока он рассматривается как один из вариантов, сообщает Трибуна.

"Мы не делаем ставку на то, что следующий поединок Усика должен быть с Уордом. Но и не исключаем эту альтернативу. Даст Бог, и мы сможем сложить все пазлы так, чтобы остались и овцы целы, и волки сыты, чтобы были учтены интересы всех сторон. Это было бы историческое событие. Одно из исторических событий в карьере Усика", - сказал Красюк.

Ранее менеджер бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда Джеймс Принс заявил о том, что его клиент не исключает возвращения на ринг ради поединка в том числе с украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

После успешной защиты Усиком своих титулов в поединке против Тони Белью промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своем дивизионе - против Уорда, если тот сам предложит ему драться.

В сентябре прошлого года Уорд принял решение завершить карьеру. Американец сообщил, что его организм не может справляться с очень большими нагрузками, которые требует бокс.

В января 2018 года экс-чемпион мира в суперсреднем и полутяжелом весовых категориях намекнул на возвращение в бокс, но уже в супертяжелом дивизионе, где драться с ним хочет британский чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.