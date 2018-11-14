Промоутер Усика допустил бой против россиянина

Усик может встретиться с Поветкиным в супертяжелом весе

Промоутер украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк считает возможным проведение боя своего клиента против россиянина Александра Поветкина.

В интервью Спорт-Экспресс представитель боксера подтвердил, что после успешной защиты титулов против Тони Белью украинец поднимется в супертяжелый вес, а ближайшие поединки в этом дивизионе определят расстановку сил.

По его словам, абсолютный чемпион мира имеет еще один вариант в нынешней весовой категории - если туда поднимется американец Андре Уорд и пожелает провести бой, о чем тот высказывал такие пожелания.

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"Мы не знаем, как в итоге [все] сложится, есть ряд великолепных тяжеловесов. И с Поветкиным теоретически можно устроить бой. Но ясно, что он рассматривается нами не в первую очередь", - добавил Красюк.

В то же время, представитель Усика заявил, что проводить сейчас реванш против Мурата Гассиева нецелесообразно. Промоутер отметил, что для поединка с россиянином должны сложиться взаимовыгодные обстоятельства, и если в этом будет смысл, то он будет организован.

Ранее Красюк подчеркнул, что его клиент не намерен защищать титулы в поединке против российского боксера Дениса Лебедева, у которого есть статус обязательного претендента на пояс WBA Super, поскольку украинец имеет право провести этот поединок не ранее, чем через год-полтора.