Промоутер украинца прокомментировал договоренность о бое Усик - Белью

Красюк (слева) убежден, что бой против Белью сделает Усика звездой в Великобритании

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался по поводу соглашения о поединке украинского боксера с британцем Тони Белью.

В комментарии Luckypunch.net представитель боксера отметил, что переговоры по организации боя длились минут 10, а остальные вопросы были согласовали адвокаты.

"Поединок против Белью сделает Усика звездой в Великобритании", - убежден Красюк.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Ранее тренер Белью Дэйв Колдуэлл заявил о том, что соглашение на проведение поединка между его подопечным и украинцем близка к завершению.

Перед этим промоутер британца Эдди Хирн усомнился в возможности проведения поединка между его клиентом и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе из-за обязательств украинца провести защиту титула по версии WBA против россиянина Дениса Лебедева, поскольку Белью хочет, чтобы на кону боя были все титулы Усика.