29 мая 2018, вторник

Промоутер топ-боксера мира назвал условие для боя с непобедимым украинцем

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Деревянченко претендует на титул IBF
Фото: BoxingScene

Деревянченко претендует на титул IBF

Казахстанский чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, которого называют одним из лучших боксеров мира, проведет поединок с доселе небитым украинцем Сергеем Деревянченко за титул IBF, если у него не получится организовать бой против Сауля Альвареса.

В комментарии FightHub TV промоутер казахстанца Том Леффлер отметил, что 23 июня мексиканец дерется против Мартина Маррея, поэтому стороны не успеют договориться о поединке за звание абсолютного чемпиона, сообщает vRINGe.com.

"Если с Альваресом так ничего и не выгорит, то скорее всего Головкин проведёт защиту против обязательного претендента (Деревянченко), а не против (чемпиона WBO) Билли Джо Сондерса", - заявил Леффлер.

Недавно чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO защитил свои титулы в бою против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна.

Ранее появилась информация, что официальным претендентом на пояс IBF, которым владеет Головкин, является небитый украинский средневес Сергей Деревянченко.

Сообщалось, что Деревянченко стал наиболее вероятным кандидатом для следующего боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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