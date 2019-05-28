Промоутер сообщил, когда Усик вернется на ринг Сегодня, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Усик может драться с Такамом в сентябре Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик вернется на ринг в сентябре.



Об этом сообщает Boxing News 24 со ссылкой на сопромоутера боксера Эдди Хирна. Будет ли это бой против Карлоса Такама, который планировался на 25 мая, пока неизвестно.

Как отмечает медиа, камерунский супертяжеловес еще не запланировал проведение нового поединка, поэтому все еще может выйти на ринг против украинца.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе перенесен из-за травмы на тренировке.

Менеджер боксера Эгис Климас сообщал, что украинец ориентировочно вернется на ринг в сентябре.

Недавно Хирн заявлял, что после повреждения Усик может вернуться на ринг в августе.

