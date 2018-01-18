Промоутер рассказал, когда возможно проведение боя Ломаченко - Пакьяо

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Бой Ломаченко - Пакьяо может состояться осенью 2018 года
Фото: Василий Ломаченко via Twitter

Бой Ломаченко - Пакьяо может состояться осенью 2018 года

Промоутер чемпиона мира во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что бой украинца против чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может состояться осенью 2018 года.

В комментарии BoxingScene представитель боксера признал, что возможность проведения поединка обсуждалась, но отец спортсмена и его тренер Анатолий не хотел, чтобы его сын поднимался вверх на две весовые категории.

"Сперва Ломаченко будет боксировать в легком весе, затем Пакьяо проведет свой бой, а осенью, возможно, они встретятся между собой", - добавил Арум.

Накануне филиппинский боксер сообщил о том, что обсуждает с украинским чемпионом мира возможность проведения очного поединка.

В свою очередь, менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил о том, что украинский боксер не будет драться с Пакьяо весной 2018 года, но поединок может состояться позже.

Ранее Арум сообщил, что бой его клиента против филиппинца может состояться в конце 2017 года в США, если первый решит боксировать в полусреднем весе, чего в итоге не случилось.

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