Промоутер рассказал, когда Усик перейдет в супертяжелый вес

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, когда чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик перейдет в супертяжелый вес

Как информирует Xsport, промоутер заверил, что это случиться только после объединения Александром всех поясов в крузервейте. В таком случае украинцу сложно уже будет искать мотивацию в своем весе.

"Усик может перейти в супертяжелый вес не только при условии, что он объединит все пояса в крузервейте. Однако, если случится так, то с высокой долей вероятности так и произойдет. Ведь, если человек достигает статуса абсолютного чемпиона мира, то может потеряться мотивация", - сказал Красюк.

Промоутер считает, что антропометрия не станет помехой Усику и привел пример Эвандера Холифилда, который был чемпионом в обеих весовых категориях.

"Усик высокий и если он в жизни будет весить 97 кг – это уже достаточный вес. Холифилд был ростом 190 см и был чемпионом мира в крузерах, а потом в хэвивейте. Это не станет проблемой для Усика, как я считаю", - добавил промоутер.

Ранее Усик озвучил свои планы на 2018 год. По словам украинца, сейчас для него главное - объединение поясов в крузервейте и завоевание трофея Мохаммеда Али.

Напомним, следующий бой Усика состоится 27 января в Риге. В рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса украинец встретится с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом. Боксеры уже провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Накануне Усик сообщил, что мечтает перейти в супертяжелый вес и провести бой против Энтони Джошуа.